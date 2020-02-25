Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

7 saat önce

Operasyonda vurulan araç Etkisiz hale getirilen PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman'ın fotoğrafı Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, MİT ve TSK'nın Sincar'daki operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Operasyonda vurulan araç

Etkisiz hale getirilen PKK/KCK'nın sözde Mahmur- Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman'ın fotoğrafı Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, MİT ve TSK'nın Sincar'daki operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

Kerkük, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:59 Kaynak: AA
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