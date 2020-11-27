Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı - Son Dakika

Şırnak Valiliği, kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'lı teröristin Irak'ta yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından terörle mücadele çalışmaları kapsamında hakkında bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak ve karıştığı eylemler nedeniyle 24 ayrı suçtan kaydı bulunan terörist M.Ş. İnterpol Daire Başkanlığı görevlilerince Irak'ta yakalanması sağlanarak, Türkiye'ye getirildiği belirtildi.

İstanbul Havalimanı'nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince teslim alınan M.Ş, kentteki faaliyetleri ve arama kaydı dolaysıyla Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Şırnak'a getirildi.

Terörist M.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.