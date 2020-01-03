Kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Kırmızı bültenle aranan YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu "Koçer" kod adlı Metin Arslan, MİT'in Irak'ta yaptığı nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu etkisiz hale getirildi, System.String[]

Kırmızı bültenle aranan YPG/ PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu "Koçer" kod adlı Metin Arslan, MİT'in Irak'ta yaptığı nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.


Kırmızı kategoride arananlar listesinde yer alan YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu "Koçer" kod adlı Metin Arslan, MİT tarafından Irak'ın kuzeyinde yapılan nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen Arslan'ın terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın dayısının oğlu olduğu aktarıldı.


Türkiye'ye yönelik birçok operasyon emrini verdi


Kırmızı bültenle aranan 52 yaşındaki Metin Arslan'ın PKK'ya 1994 yılında katıldığı, 2004-2007 yılları arasında "Abbas" kod adlı Duran Kalkan'a bağlı olarak faaliyet gösterdiği, 2007'de Kuzey Irak'ın sözde Gare Kampı Genel Sorumlusu olduğu, Türkiye'ye yönelik birçok eylem emri verdiği öğrenildi. 2012'de YPG Dış İstihbarat Sorumlusu olan Arslan'ın 2015'te YPG'nin Suriye'de bulunan Karaçok Dağı'ndaki karargahında sözde komutan olarak görev yapmaya başladığı ve Türkiye'nin 2017 yılında Karaçok'a düzenlediği hava harekatında yaralandığı öğrenildi. - ANKARA

Metin Arslan, Irak, PKK, YPG, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:26 Kaynak: İHA
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