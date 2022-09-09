İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sırp suç örgütü lideri İstanbul'da suikasta uğradı - Son Dakika
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İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sırp suç örgütü lideri İstanbul'da suikasta uğradı

09.09.2022 18:35

Ülkesinde kırmızı bültenle aranan Sırbistan'ın önde gelen suç örgütlerinden 'Skaljari' çetesinin lideri Jovica Vukotiç'in İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda öldüğü belirtildi. Sevgilisi ve çocuklarının yanında öldürülen Vukotiç'in İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.

Dün gece Şişli'de meydana gelen olayda, Sırbistan'ın önde gelen organize suç örgütlerinden 'Skaljari' çetesinin lideri olduğu öne sürülen Jovica Vukotiç'in, otomobille seyir halindeyken motosikletli kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sırasında, otomobilde Vukotiç'in sevgilisi ile çocuklarının da olduğu öğrenildi.

5 KURŞUNDAN 4'Ü İSABET ETTİ

Saldırganın silahından çıkan 5 kurşundan 4'ü Vukotiç'e isabet ederken, Vukotiç olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

Sırbistan, İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sırp suç örgütü lideri İstanbul'da suikasta uğradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sırp suç örgütü lideri İstanbul'da suikasta uğradı - Son Dakika
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