İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sırp suç örgütü lideri İstanbul'da suikasta uğradı

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Dün gece Şişli'de meydana gelen olayda, Sırbistan'ın önde gelen organize suç örgütlerinden 'Skaljari' çetesinin lideri olduğu öne sürülen Jovica Vukotiç'in, otomobille seyir halindeyken motosikletli kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sırasında, otomobilde Vukotiç'in sevgilisi ile çocuklarının da olduğu öğrenildi.

5 KURŞUNDAN 4'Ü İSABET ETTİ

Saldırganın silahından çıkan 5 kurşundan 4'ü Vukotiç'e isabet ederken, Vukotiç olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.