Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi zanlı sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika

Zanlının emniyete getirilmesi Suriye ülkesine 2013 yılında Kazakistandan gelerek DEAŞ terör örgütüne katıldığı, çatışma bölgelerinde örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği ve DEAŞ a katılmak üzere Suriyeye gitmek isteyen örgüt mensuplarına lojistik destek sağladığı tespit edilmesi nedeniyle KIRMIZI BÜLTENLE ULUSLARASI SEVİYEDE ARANAN B.A. nın yasadışı yollardan ülkemize giriş yaptığı ve korsan taksi ile Ankara iline geleceği Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğünce tespit edilmiştir. Hatay ilinden itibaren istihbarat ekiplerince takibe alınan şüpheliler ve korsan taksinin Ankara iline yaklaşması üzerine operasyon kararı alınmış ve Terörle Mücedele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara C. Başsavcılığı ile koordine kurmuştur. TEM özel operasyon ekiplerince yapılan operasyon neticesinde kırmızı bültenle aranan B.A. ve korsan taksici M.Y. yakalanmış, B.A. İsimli şüphelinin üzerinde İ.A. adına düzenlenmiş sahte yabancı kimlik ele geçirilmiştir. Şüphelilerden ele geçen dijital materyallerin incelenmesi ve sorgu işlemleri devam etmektedir.