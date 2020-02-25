Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük sorumlusu Yahya Duman, TSK ve MİT'in Sincar'da gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur- Kerkük sorumlusu Yahya Duman, TSK ve MİT'in Sincar'da gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

(İHA)

Kerkük, TSK, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere'de terör örgütü PKK yasağına TAK ve HPG de dahil ediliyor
Bahçeli'den cumhuriyet savcılarına çağrı: HDP'nin kongresi hakkında soruşturma açılmalıdır Irak'ın Kerkük kentinde aynı aileden 4 kişide koronavirüs görüldü Son dakika: Ankara'da koronavirüs paniği devam ederken, Sağlık Bakanı'ndan açıklama geldi

Son Dakika Haberleri
15:41 Gülden ve Ümit Yaşar Türkiye turnesine çıkıyor
15:28 Ece Erken'le aşk yaşayan evli Şafak Mahmutyazıcıoğlu konuştu: Evliliğimin bitmesinde alakası yok
14:56 Her durağında farklı kültürü tanıtan Doğu Ekspresi'ne ilgi artıyor
14:56 Ressam Musa Aktaş'ın 30. yıl resim sergisi sanatseverlerle buluştu
14:56 Magazin gündemine ne kadar hakimsiniz?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 16:09:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]