Son Dakika › Güncel › Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük sorumlusu Yahya Duman, TSK ve MİT'in Sincar'da gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:50 Kaynak: İHA
Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur- Kerkük sorumlusu Yahya Duman, TSK ve MİT'in Sincar'da gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.
(İHA)
Son Dakika İngiltere'de terör örgütü PKK yasağına TAK ve HPG de dahil ediliyor Bahçeli'den cumhuriyet savcılarına çağrı: HDP'nin kongresi hakkında soruşturma açılmalıdır Irak'ın Kerkük kentinde aynı aileden 4 kişide koronavirüs görüldü Son dakika: Ankara'da koronavirüs paniği devam ederken, Sağlık Bakanı'ndan açıklama geldi