Üye Girişi
Kırmızı bültenle aranan terörist, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Kırmızı bültenle aranan terörist, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

22.06.2021 13:03
Kırmızı bültenle aranan terörist, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi, System.String[]

Kırımızı bültenle aranan terörist, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildiINTERPOL tarafından kırımızı bültenle aranan, İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar listesi'nde kırmızı kategoride yer alan, Türkiye'deki birçok kanlı eylemin sorumlusu, 'Ulaş Dersim' kod adlı PKK'lı Ulaş Doğan,...

Kırımızı bültenle aranan terörist, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

INTERPOL tarafından kırımızı bültenle aranan, İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar listesi'nde kırmızı kategoride yer alan, Türkiye'deki birçok kanlı eylemin sorumlusu, 'Ulaş Dersim' kod adlı PKK'lı Ulaş Doğan, Irak'ın kuzeyinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

MİT'in bölgedeki yerel ajan şebekesi, Türkiye'de pek çok kanlı eylemin sorumlusu, 'Ulaş Dersim' kod adlı PKK'lı terörist Ulaş Doğan'ın, Irak'ın kuzeyindeki Türklere yönelik sansasyonel eylem arayışında olduğu bilgisine ulaştı. Interpol kırmızı bülteninin yanı sıra İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı kategorideki 'terörden arananlar listesi'nde yer alan Doğan'ın, örgüt adına Irak'ın kuzeyindeki şehirlerde sivil halkı Türkiye aleyhine örgütlemeye çalıştığı belirlendi. Teröristin ayrıca son dönemde Irak ve Suriye'de örgüt yöneticilerine yönelik başarılı operasyonlara karşılık vermek amacıyla bölgedeki Türk vatandaşları hakkında bilgi toplama faaliyetlerine başladığı öğrenildi. Irak'ın Süleymaniye kenti Kaladize ilçesinde bu amaçla eylem planı üzerinde çalıştığı belirlenen Doğan, MİT tarafından 13 Haziran'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

UZMANLIK ALANI, KANLI SUİKAST EYLEMLERİYMİŞGüvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, geçmiş dönemde Tunceli kırsalında eylemler gerçekleştiren Ulaş Doğan, örgütün bölgede gerçekleştirdiği pek çok mayınlama, yol kesme, araç yakma ve pusu faaliyetlerinde yer aldı. Teröristin, 31 Mayıs 2010'da Tunceli merkez Batman köyü Garay Tepe'deki polis araçlarına yönelik roketatar ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırının, 22 Haziran 2011'de Tunceli/ Nazimiye merkezinde İlçe Emniyet Amirliği'ne ait aracın geçişi sırasında yola döşenen bombanın patlatılması soncu 2 polisin şehit edilmesi olayının, 4 Eylül 2011'de Tunceli'de halı sahada futbol oynayan polislere ve maçı izleyen yakınlarına yönelik gerçekleştirilen ve komiser Cem Kerman ile eşi Dilay Kerman'ın şehit edildiği saldırının organizatörü olduğu; 8 Temmuz 2012'de Tunceli Nazimiye'de Piyade Uzman Çavuş Ahmet Dağlı'nın şehit edilmesi olayının, 11 Ağustos 2012'de geçici köy korucusu Mustafa Akçiçek'in öldürülmesi olayının talimatını verdiği öğrenildi.PKK'YA MESAJTerörist Ulaş Doğan'ın, eylemleri nedeniyle örgüt içinde çok hızlı yükseldiği ve Hakurk'ta sözde 'yönetici' olarak görevlendirildiği, akabinde tüm Irak alanını kapsayacak şekilde sözde 'öz savunma güçleri sorumlusu' olduğu öğrenildi.MİT'in gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonucu Türkiye sınırları ötesinde olası eyleme engel olunduğu kaydedildi. Operasyon ile örgüte sadece Kandil'de değil Süleymaniye'de de rahat hareket etme alanının tanınmayacağı ayrıca bölgedeki örgüt işbirlikçilerine de PKK ile iş birliğinin kesilmesi yönünde mesaj verildiği öğrenildi.

LAR GEÇİLDİ

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, -


Terörist, Türkiye, Dersim, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kırmızı bültenle aranan terörist, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş'ta devam etmeme kararı alan teknik direktör Sergen Yalçın: 35 gündür bekletiliyorum, onurum, gururum kırıldı 14:48 Beşiktaş'ta devam etmeme kararı alan teknik direktör Sergen Yalçın: 35 gündür bekletiliyorum, onurum, gururum kırıldı KİPTAŞ'ın taşınmaz ve arsa satışı müzayedesi yarın yapılacak 14:40 KİPTAŞ'ın taşınmaz ve arsa satışı müzayedesi yarın yapılacak HDP binasına saldırıya ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına seslendi: Provokasyonlara pabuç bırakmayın 14:24 HDP binasına saldırıya ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına seslendi: Provokasyonlara pabuç bırakmayın
Turizmciler 9 günlük tatilin 11 güne uzatılmasını talep ediyor! Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? 14:06 Turizmciler 9 günlük tatilin 11 güne uzatılmasını talep ediyor! Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karısını öldürerek evini ateşe vermesinin ardından intihar eden Mehmet Güney'in yangında ağır yaralanan oğlu hastanede yaşamını yitirdi 13:55 Karısını öldürerek evini ateşe vermesinin ardından intihar eden Mehmet Güney'in yangında ağır yaralanan oğlu hastanede yaşamını yitirdi Komşusunu pompalı tüfekle vurdu! Balkona çıkıp şortunu indirerek cinsel organını göstermiş 13:24 Komşusunu pompalı tüfekle vurdu! Balkona çıkıp şortunu indirerek cinsel organını göstermiş
Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim 12:39 Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında 11:47 Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında "Beni kurtarın" diye bağırmış!

Son Dakika Haberleri
14:48 Beşiktaş'ta devam etmeme kararı alan teknik direktör Sergen Yalçın: 35 gündür bekletiliyorum, onurum, gururum kırıldı
14:36 Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle
14:23 HDP binasına saldırıya ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına seslendi: Provokasyonlara pabuç bırakmayın
14:22 Uçuruma yuvarlanan aracın içinde olduğu 1 gün sonra fark edildi
14:06 Turizmciler 9 günlük tatilin 11 güne uzatılmasını talep ediyor! Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı?
14:05 Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi
13:34 Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırıldı! Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi
13:33 Görevden yeni dönmüştü! Beylik tabancasıyla evinde intihar etti
13:18 Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş
12:28 Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı
KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman istifa etti KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman istifa etti         
14:48
Sokakta kanlar içerisinde gezen kadın, düşük yapıp bebeğini çöpe atmış Sokakta kanlar içerisinde gezen kadın, düşük yapıp bebeğini çöpe atmış         
14:42
Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle         
14:37
Uçuruma yuvarlanan aracın içinde olduğu 1 gün sonra fark edildi Uçuruma yuvarlanan aracın içinde olduğu 1 gün sonra fark edildi         
14:23
Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi         
14:05
Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırıldı! Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırıldı! Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi         
13:34
Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş         
13:18
Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine "Cristiano" ismini verdiler         
12:11
Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi         
11:47
Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu         
11:46
Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu         
11:29
Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı         
10:55
Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı         
10:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı         
10:19
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi         
09:14
İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma         
08:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 14:54:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırmızı bültenle aranan terörist, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement