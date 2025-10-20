Kırmızı bültenle aranan üç şüpheli Türkiye'ye iade edildi - Son Dakika
Kırmızı bültenle aranan üç şüpheli Türkiye'ye iade edildi

20.10.2025 08:48
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kırmızı bültenle aranan üç şüphelinin Almanya, Karadağ ve Kazakistan'dan iadelerinin sağlandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından kırmızı bültenle aranan şüphelilere ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya kırmızı bültenle aranan R.R., T.B. ve Y.E.A'nın Almanya, Kazakistan ve Karadağ'dan iadelerinin sağlandığını duyurdu.

R.R. isimli şüphelinin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan, T.B.'nin "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma" suçundan ve Y.E.A'nın ise "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" arandığını duyuran Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." dedi.

"500 SUÇLU"

Bakan Yerlikaya ayrıca paylaşımında "Bu kabine dönemimizde kırmızı bülten ve difizyonla aradığımız 500 suçluyu ülkemize geri getirdik." açıklamasında da bulundu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ahmet erkil:
    getirin onlarda Balıkesir'de ki gibi 3kiyi öldürüp onlarcasini yaralasin getirmeyin kardeşim bizde ceza yok Avrupa kuralları bilerek ülkede kaos çıksın diye koyuyor 3 0 Yanıtla
  • Albaraka Kürt:
    Yüzleri neden gizli? 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
