Son Dakika Haberleri: Kırmızı Bültenle Aranan Zhelyazkov, Bulgaristan'a İade Edildi

Kırmızı Bültenle Aranan Zhelyazkov, Bulgaristan'a İade Edildi

22 dakika önce

BULGARİSTAN'da kırmızı bültenle aranan ve İstanbul'da yakalanarak tutuklanan Dimitar Zhelyazkov, Bulgaristan'dan gelen görevlilere teslim edildi.

Kırmızı Bültenle Aranan Zhelyazkov, Bulgaristan'a İade Edildi, System.String[]
BULGARİSTAN'da kırmızı bültenle aranan ve İstanbul'da yakalanarak tutuklanan Dimitar Zhelyazkov, Bulgaristan'dan gelen görevlilere teslim edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulgaristan adli makamlarınca 'silahlı saldırı', 'çıkar amaçlı organize suç örgütüne üye olmak' ve 'kundaklama' suçlarından kırmızı bültenle aranan Zhelyazkov, 4 Ağustos 2018 tarihinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir otele giriş yaparken 6 Bulgar vatandaşı ve 1 çifte vatandaş ile birlikte yakalandı. Zhelyazkov ve diğer şüpheliler, adli makamlar tarafından ülkelerien iadeleri amacıyla tutuklandı. Açıklamada, "Şahıslar, ilgili birimler refakatinde iade süreci ile ilgili gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra İstanbul Atatürk Havalimanında İnterpol-Europol Şube Müdürlüğü ekipleri refakatinde Bulgaristan'dan gelen görevlilere teslim edildi" denildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:44 Kaynak: DHA

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