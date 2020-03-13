Kırmızı bültenle aranırken teslim olan PKK'lı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırmızı bültenle aranırken teslim olan PKK'lı tutuklandı - Son Dakika

Kırmızı bültenle aranırken teslim olan PKK'lı tutuklandı

6 saat önce

MARDİN'de, ailesinin de desteğiyle jandarma tarafından ikna edilip teslim olan ve kırmızı bültenle hakkında yakalama kararı bulunan PKK'lı 'Siya Munzur' kod adlı Duygu Karayel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırmızı bültenle aranırken teslim olan PKK'lı tutuklandı, System.String[]

MARDİN'de, ailesinin de desteğiyle jandarma tarafından ikna edilip teslim olan ve kırmızı bültenle hakkında yakalama kararı bulunan PKK'lı 'Siya Munzur' kod adlı Duygu Karayel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Trabzon'da öğrenci iken 2003'te terör örgütü PKK'ya katılan Duygu Karayel, ailesinin de desteğiyle jandarma tarafından 6 ay süren çalışmalarla ikna edildi. Karayel, 11 Mart'ta terör örgütünün Irak'taki barınma alanlarından kaçarak, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Terör örgütünün üst kadrolarında görev yaptığı ve yer aldığı faaliyetlerden dolayı kırmızı bültenle hakkında arama kararının bulunan Karayel, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Mahkemeye çıkarılan Karayel, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.


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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:33 Kaynak: DHA
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