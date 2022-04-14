Kırmızı bültenle aranıyordu, çantasını unutunca yakalandı - Son Dakika
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Kırmızı bültenle aranıyordu, çantasını unutunca yakalandı

14.04.2022 21:07
Kırmızı bültenle aranıyordu, çantasını unutunca yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediye işçisi Ali Eren tarafından bulunan ve içerisinde 12 bin 400 dolar ile 2 bin 400 TL bulunan çantanın sahibi, kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı çıktı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediye işçisi Ali Eren tarafından bulunan ve içerisinde 12 bin 400 dolar ile 2 bin 400 TL bulunan çantanın sahibi, kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı çıktı.

Muğla'nın turistik ilçelerinden olan Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde belediye işçisi Ali Eren (36) parktaki çiçeklerin bakımını yaptığı sırada bir bankın üzerinde siyah el çantası buldu. Çantayı açtığında içinde yüklü miktarda para olduğunu gören Eren, örnek bir davranış sergileyerek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çanta içinde 12 bin 400 dolar ile 2 bin 400 TL, 3 kredi kartı ve kredi kartıyla yapılmış alışveriş fişi olduğunu tespit etti. Emniyetteki işlemlerin ardından polis ekipleri çantanın sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.

İşçiye 400 Dolar verdi

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından kısa sürede çantanın sahibine ulaşıldı. İsminin açıklanmasını istemeyen çantanın sahibi başta Ali Eren ve kendisine ulaşan polislere teşekkür ederken, örnek davranış sergileyen Ali Eren'e 400 dolar hediye etti.

Polisin dikkati, olayı açığa çıkardı

Çantayı teslim almak için karakola gelen şahsın, tedirgin tavırları ise şüphe çekti. Polislerin dikkatinden kaçamayan şahsın, şüpheli tavırlarının ardından yapılan kimlik sorgusunda şüpheli M.O.'nun İsveç'te kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı olduğu ortaya çıktı.

Teknik takibe alındı

Tedirgin davranışlarından dolayı parası teslim edildikten sonra, şüpheli M.O. takibe alındı. Şahsın kırmızı bültenle arandığının tespit edilmesinin ardından şüphelinin kaldığı villaya baskın düzenlendi. Yapılan aramada 2 adet ruhsatsız silah ve havalı tabanca ile birlikte yakalanan M.O.'nun ise gerçek kimliğinin ise R.M. (36) olduğu tespit edildi. Irak doğumlu olduğu tespit edilen M.O. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

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Ali Eren, Marmaris, Muğla, dolar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı bültenle aranıyordu, çantasını unutunca yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırmızı bültenle aranıyordu, çantasını unutunca yakalandı - Son Dakika
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