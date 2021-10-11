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Kırmızı bültenle aranıyordu! DEAŞ'lı kadın terörist, ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçış hikayesini tek tek anlattı - Son Dakika

Kırmızı bültenle aranıyordu! DEAŞ'lı kadın terörist, ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçış hikayesini tek tek anlattı

11.10.2021 10:03
Kırmızı bültenle aranıyordu! DEAŞ'lı kadın terörist, ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçış hikayesini tek tek anlattı

DEAŞ'ın eşleri savaşta ölmüş kadınlardan oluşturduğu ve canlı bomba eylemlerinde kullandığı "kara dullar" grubundan Rus Ayshat Rzaeva, Türkiye'de yakalandı. Ankara'da bir baskında yakayı ele veren kadın, ülkemize kaçak yollardan nasıl girdiğini, Suriye'de nasıl savaştığını ve "Suriye'de DEAŞ'la mücadele ediyoruz" diyen ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçışını tek tek anlattı.

Terör örgütü DEAŞ'ın "kara dullar" grubunda yer alan 29 yaşındaki Ayshat Rzaeva'nın Türkiye'ye geçtiği bilgisi üzerine Ankara İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri çalışma başlattı.

ANKARA'DA YAKALANDI

Hürriyet'in haberine göre Ankara Keçiören'de izine ulaşılan Rzaeva'nın kaldığı eve 7 Ekim'de baskın yapıldı. Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası çapta aranan Rus vatandaşı Rzaeva gözaltına alındı.

BİLGİLERİ RUSYA İLE DE PAYLAŞILDI

Evde yapılan aramalarda ise yüklü miktarda Türk lirası ve dolar ile örgütsel dökümanlar, dijital materyaller, sahte Suriye kimliği ele geçirildi. Rzaeva'nın telefonunda da terör örgütü DEAŞ'ın eylemlerinin olduğu çok sayıda video ve fotoğraf bulundu. Terörle mücadelede ekiplerince sorgulandıktan sonra mahkemeye çıkarılan Rzaeva tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rzaeva'yla ilgili Rusya ile de istihbari bilgi paylaşımı yapıldığı öğrenildi.

YASA DIŞI YOLLARDAN ÜLKEMİZE GİRİP SURİYE'YE GEÇMİŞ

Silahlı saldırı ve canlı bomba eylemi yapacak DEAŞ'lılar arasında bulunan Rzaeva sorgusunda, Rusya'dan çıkarak Suriye'ye geçişini DEAŞ'a nasıl katıldığını anlattı: "2015 yılında Rusya'dan uçakla Azerbaycan'a oradan da İstanbul'a geldim. İstanbul'da örgüt üyeleri beni karşıladı ve bilmediğim bir eve götürüp yerleştirdiler. İki ay İstanbul'da kaldıktan sonra yine örgüt üyeleri beni buradan alarak Gaziantep'e götürdü. Gaziantep'te örgüt tarafından ayarlanan kaçakçılar aracılığıyla yasadışı yollardan Suriye'ye geçtik. Suriye'de DEAŞ içinde görev alan Rus uyruklu eşim T.A.'nın yanına gittik. Eşim T.A. DEAŞ'ın savaşçıları içerisinde bulunuyordu. Eşim ile birlikte DEAŞ'a bağlı 'Rus Ketibesi'ne (Asker bölüğü) Um Ahmed kod ismiyle kayıt yaptırdım. Daha sonra DEAŞ tarafından verilen ideolojik derslere katıldım. Eşim T.A., DEAŞ adına savaşırken öldü."

KAMPTAN KAÇIP TEKRAR TÜRKİYE'YE GELMİŞ

Rzaeva, "Suriye'de DEAŞ'la mücadele ediyoruz" diyen ABD'nin Suriye'de desteklediği YPG- PKK'nın uzantısı SDG'nin kontrolündeki 'Hol' kampından nasıl kaçtığını da şöyle anlattı: "Eşim savaşırken ölünce yine DEAŞ'ta savaşçı olan Azerbaycan vatandaşı bir örgüt üyesiyle evlendim. Suriye'de DEAŞ tarafından verilen evde kaldım. İkinci eşim de DEAŞ adına savaşırken öldü. Suriye'den kaçmak isterken ABD ve PKK tarafından yakalanarak, Hol kampına götürüldük. Hol kampında bir süre kaldıktan sonra DEAŞ adına savaşırken ölen örgüt üyelerinin eşleriyle kamptan kaçtık. İnsan kaçakçılarıyla anlaşarak Hatay üzerinden kaçak yollarla Türkiye'ye girdik. Hatay'dan sonra İstanbul, Konya ve Ankara'da DEAŞ tarafından kiralanan evlerde kaldım."

"KARA DULLAR" GRUBUNUN HİKAYESİ

"Kara Dullar" grubu, ABD tarafından öldürülen DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'nin özel projelerinden biriydi. DEAŞ adına savaşırken eşlerini kaybeden, örgüte yüksek derece bağlı dul kadınları bir araya getiren Bağdadi, intikam duygularından dolayı bu kadınları silahlı saldırı veya canlı bomba eylemlerinde kullanmayı hedefliyordu.

Kırmızı bültenle aranıyordu! DEAŞ'lı kadın terörist, ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçış hikayesini tek tek anlattı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Suriye, DEAŞ, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Güncel Kırmızı bültenle aranıyordu! DEAŞ'lı kadın terörist, ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçış hikayesini tek tek anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırmızı bültenle aranıyordu! DEAŞ'lı kadın terörist, ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçış hikayesini tek tek anlattı - Son Dakika
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