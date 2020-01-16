Kırmızı Bültenle aranıyordu, Trabzon'da yakalanmıştı ama şimdi... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı Bültenle aranıyordu, Trabzon'da yakalanmıştı ama şimdi... - Son Dakika

Kırmızı Bültenle aranıyordu, Trabzon'da yakalanmıştı ama şimdi...

6 saat önce

Gürcistan'da organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve 2018 yılının Ekim ayında Trabzon'da yol kontrolü sırasında yakalanarak tutuklanan 'Lavasogli' lakaplı Mindia Goradze'yi ülkesinin 15 aydır teslim almadığı ve teslim alınmaması halinde...

Kırmızı Bültenle aranıyordu, Trabzon'da yakalanmıştı ama şimdi..., System.String[]

Gürcistan'da organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve 2018 yılının Ekim ayında Trabzon'da yol kontrolü sırasında yakalanarak tutuklanan 'Lavasogli' lakaplı Mindia Goradze'yi ülkesinin 15 aydır teslim almadığı ve teslim alınmaması halinde Şubat ayında serbest kalacağı ortaya çıktı.


Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık Suçlarla Organize Şube Müdürlüğü ekiplerinin 25 Ekim 2018 tarihinde ortak yürüttüğü operasyonda, 39 yaşındaki Mindia Goradze, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Trabzon Akyazı Tüneli'nin girişine kurduğu yol kontrol noktasından aracıyla geçerken polis ekipleri tarafından durduruldu. Kendisini takip eden polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra kimlik tespiti için Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şahsın, Gürcistan'da işlediği suçlar dolayısıyla İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan, mafya lideri olduğu söyleyen ve 'Batumlu Lavaşoğlu' lakabıyla tanınan Mindia Goradze olduğu tespit edildi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgusu yapılan Mindia Goradze'nin aracında yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabancayla çok sayıda mermi bulundu.


Suç dosyasının bir hayli kabarık olduğu öğrenilen Mindia Goradze'nin, ülkesinde bir polisin öldürülmesi olayına karıştığı iddiasının yanı sıra organize hırsızlık şebekesi kurmak ve yönetmek suçlarından sabıkasının bulunduğu bilgilerine ulaşıldı. Goradze, yakalanmasının ardından tutuklanırken, bir süre sonra çıkartıldığı mahkemece serbest kaldı. Adli makamlarca yapılan itiraz sonucu yeniden tutuklanan Goradze yaklaşık 15 aydır cezaevinde bulunuyordu. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, tutuklu Mindia Goradze'nin Türk makamlarınca Gürcistan'a iade edilmesi amacıyla ülkesine yapılan tüm diplomatik başvurulara rağmen sonuç alınamadığı ve iade sürecinin yasal sınırını aşmasından ötürü Goradze'nin Şubat ayında serbest bırakılacağı öğrenildi. - TRABZON

Gürcistan, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Evlenme teklifi reddedilen genç intihar etti
Uzman isimden korkutan uyarı: Avustralya'daki yangınlar hava sıcaklığını düşürebilir Annesi gözleri önünde öldürülen genç kız, babası için en ağır cezayı istedi Hayatına son veren hemşire, ölmeden önce eşiyle görüntülü konuşmuş

Son Dakika Haberleri
17:13 ABD'de uçak havadayken motorundan kıvılcım çıktı? O anlar kamerada - Son Dakika Haber
17:05 Tarihi eserleri satmayı planlarken yakalandılar - Son Dakika Haber
17:04 Tel Abyad'da SMO kontrol noktasına bombalı saldırı: 5 ölü - Son Dakika Haber
17:03 Küçük kız çok sevdiği pembe gelinliğiyle son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika Haber
17:01 Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı - Son Dakika Haber
16:40 YouTuber'dan tepki çeken video! Binlerce kağıt havluyu böyle israf etti - Son Dakika Haber
16:25 Erdoğan, İmamoğlu'nun zarfından sonra da aynı ifadeyi kullandı: Yapacağız - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 17:18:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırmızı Bültenle aranıyordu, Trabzon'da yakalanmıştı ama şimdi... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]