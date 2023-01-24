Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ortak operasyonda, kırmızı bültenle aranan M.Ş.'nin yakalandığı açıklandı.
Hatay Valiliği, silahlı terör örgütü'ne (El Kaide), üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranan M.Ş. isimli şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonun MİT ve Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapıldığı ifade edilen açıklamada, M.Ş.'nin adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.
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