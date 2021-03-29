"Kırmızı çizgi" uygulaması öncesi İstanbul'da yine değişmeyen görüntüler - Son Dakika

"Kırmızı çizgi" uygulaması öncesi İstanbul'da yine değişmeyen görüntüler

29.03.2021 14:49

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın "Kırmızı Çizgi" projesi öncesinde İstanbul'da birçok noktadaki yaya geçitlerinde 'yayaya öncelik' yine hiçe sayılıyor.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın "Kırmızı Çizgi" projesi öncesinde İstanbul'da birçok noktadaki yaya geçitlerinde 'yayaya öncelik' yine hiçe sayılıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından peş peşe yapılan "30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz" paylaşımları yapıldı. Bu paylaşımların ardından yarın 81 il valilikleri bir uygulama yapacak. Uygulamanın amacı ise, kavşak giriş ve çıkışları ile yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere olan yayalara geçiş hakkını vermeye dikkat çekerek farkındalık oluşturmak. İstanbul'daki yayaların ise, "30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz" uygulamasından önce, trafikte yayalara öncelik konusundaki düşünceleri pek iç açıcı değil. Direksiyon başındaki sürücüler, İstanbul'un bitmek bilmeyen çileli trafiğinden şikayet ediyor. Nüfusun yoğunlaşması ve trafikteki araç sayısının her geçen gün artmasına, bir de trafik kurallarına uymayan şoförler eklenince, kazaların önüne geçmek zorlaşıyor. Ancak İstanbul trafiği ile boğuşanlar yalnızca araç sürücüleri değil. İstanbul'un kaotik yollarında 'yaya' olmak da, başlı başına bir sorun. Ne yazık ki sürücüler çoğu zaman, 'trafikte yayaya öncelik' kuralını hiçe sayıyor. Vatandaşlar ise, bu durumdan şikayetçi. Özellikle yaya geçitlerini kullanarak karşıdan karşıya geçmek isteyen pek çok kişi, sürücüler frene basacağına araçlarını üzerimize sürüyor endişesi yaşıyor. Oysa kavşaklarda ve yaya geçitlerinde bekleyen bir yaya gördüklerinde, ne olursa olsun yavaşlamak zorundalar.

"ARABALAR ÜSTÜNE ÜSTÜNE GELİYOR, YAYA ÖNCELİĞİNİN FARKINDA DEĞİLLER"

İstanbul trafiğinde yayalara öncelik tanınıp tanınmadığı ile ilgili soruya Hicran Acar, "Tanınmıyor tabii ki. Karşıdan karşıya geçerken zorlanıyoruz. Işık çok geç yanıyor. Yayaya yeşil yandığı zaman da hemen kırmızıya dönüyor. Kimse yol vermiyor. Normalde yaya önceliği için bu geçitler ama kimse farkında değil maalesef. Karşıdan karşıya geçemiyoruz, mesela burası… Adım atınca arabalar üstüne üstüne geliyor. Yaya önceliğinin farkında değiller" diye yanıt verdi.

"DURMAMAK  İÇİN GÖRMEMEZLİKTEN GELİYORLAR" Şişli'de karşıdan karşıya geçmeyi bekleyen bir başka vatandaş ise, "Yayalara öncelik tanınmıyor bence. Yayalar ve motorlara hiç önem vermiyorlar. Yaya geçmeye kalkınca bile  durmuyorlar. Çocuklar, biz… karşıdan karşıya geçerken sıkıntı yaşamayan yok. inşallah düzelir. Adımımı atar atmaz durmuyorlar. Durmamak için görmemezlikten geliyorlar" dedi.

"YAYAYA YAŞAM HAKKI TANIMIYORLAR"

Bir başka vatandaş ise trafikte yaya önceliğin kısman tanındığını ifade ederek, "Genel anlamda trafik bilinci yok. Sürücülerin bazıları tanıyor bazıları tanımıyor. Hele minibüsçüler falan hiç yayaya yaşam hakkı tanımıyorlar. Yaya geçitlerinde yavaşlamıyor, münferit. İnsanların kültürüne bağlı. Herkes yolu kendisinin sanıyor. Gerçi yaya o anlamda ne kadar itaatli, ona da bakmak lazım" diye konuştu.

(FOTOĞAF)


Kırmızı çizgi uygulaması öncesi İstanbul'da yine değişmeyen görüntüler
Kırmızı çizgi uygulaması öncesi İstanbul'da yine değişmeyen görüntüler
Kırmızı çizgi uygulaması öncesi İstanbul'da yine değişmeyen görüntüler
Kırmızı çizgi uygulaması öncesi İstanbul'da yine değişmeyen görüntüler
Kırmızı çizgi uygulaması öncesi İstanbul'da yine değişmeyen görüntüler
Kırmızı çizgi uygulaması öncesi İstanbul'da yine değişmeyen görüntüler
Kırmızı çizgi uygulaması öncesi İstanbul'da yine değişmeyen görüntüler

İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, İstanbul, 30 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kırmızı çizgi' uygulaması öncesi İstanbul'da yine değişmeyen görüntüler - Son Dakika


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