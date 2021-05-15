BURSA 'KIRMIZI ELMAS' HASADI BAŞLADI; 4 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLECEK - Son Dakika

BURSA 'KIRMIZI ELMAS' HASADI BAŞLADI; 4 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLECEK

15.05.2021 10:59

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üretilen ve 'kırmızı elmas' olarak bilinen Kurşunlu çileğinde, yılın ilk hasadı başladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üretilen ve 'kırmızı elmas' olarak bilinen Kurşunlu çileğinde, yılın ilk hasadı başladı. 4 ülkeye de ihraç edilen çileğin, yıl boyunca getirisinin yaklaşık 300 milyon TL olması bekleniyor.

Türkiye'nin her bölgesinden alıcı bulan ve İnegöl ilçesine bağlı kırsal Kurşunluğu Mahallesi'nde üretimi yapılan Kurşunlu çileğinde, hasat heyecanı yaşanıyor. Çiftçiler, yılın ilk hasadını gerçekleştirirken, 'Kırmızı elmas' olarak bilinen çileğin hasadı 8 ay boyunca sürecek. Tarlada kilosu 9 TL'den satılan ve bölgedeki bin 100 haneli mahallede oturan vatandaşların geçim kaynağı olan Kurşunlu çileğinin, önceki yıllarda da olduğu gibi bu yıl da Ukrayna, Gürcistan, Rusya ve Irak'a ihraç edilmesi planlanıyor.

300 MİLYONLUK GELİR İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, 10 bin dekarlık alanda çileklerin yetiştiğini belirtti. Çelik, "Hasat Mayıs ayında başlar Aralık ayına kadar sürer. Yıllık 35 bin ton çilek hasadı yapılmaktadır. Kilosu 9 TL'ye satılıyor. Burada dekarından 4 ton çilek hasadı yapılıyor. Yıl boyunca getirisi yaklaşık 300 milyon lira" dedi. 4 ÜLKEYE İHRACAT

Çilek ihracatı da yapıldığını bildiren Çelik, "Ukrayna, Gürcistan, Rusya ve Irak'a ihraç edeceğiz. Pazar sorunumuz yok. Bölgemiz tarım açısından rahata ve huzura kavuşmuştur. Bizim çileğimizin aroması tadı çok güzel. Talep çok fazla. Buranın çiftçileri çok şanslı. Bu mahallede bulunan fabrikalarda çalışıyorlar ve aynı zamanda hemen hemen herkes burada çilek üretiyor" ifadelerini kullandı. ÇİLEK KÖYÜ Çiftçi Ünal Zengin ise, "Kurşunlu mahallemizde ilk hasadımıza başladık. Türkiye geneline çilek gönderiyoruz. Bir kaç ülkeye ihraç ediyoruz. Kurşunlu çileğimizin diğer illerdeki çileklerden farkı, şekli, raf ömrü, aroması ve 8 ay süren hasadıyla ön plandadır. Mayıs ayında başlayan hasadımız, Aralık ayına kadar devam etmektedir. Çoluk çocuk tarlalardayız. Mahallemizde ikamet edenlerin yüzde 98 geçim kaynağı çilektir. Çilek bizim sembolümüz. Mahallemiz Türkiye de çilek köyü olarak anılmaktadır" dedi.

BURSA 'KIRMIZI ELMAS' HASADI BAŞLADI; 4 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLECEK
BURSA 'KIRMIZI ELMAS' HASADI BAŞLADI; 4 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLECEK
BURSA 'KIRMIZI ELMAS' HASADI BAŞLADI; 4 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLECEK
BURSA 'KIRMIZI ELMAS' HASADI BAŞLADI; 4 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLECEK
BURSA 'KIRMIZI ELMAS' HASADI BAŞLADI; 4 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLECEK
BURSA 'KIRMIZI ELMAS' HASADI BAŞLADI; 4 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLECEK
BURSA 'KIRMIZI ELMAS' HASADI BAŞLADI; 4 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLECEK
BURSA 'KIRMIZI ELMAS' HASADI BAŞLADI; 4 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLECEK
BURSA 'KIRMIZI ELMAS' HASADI BAŞLADI; 4 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLECEK
BURSA 'KIRMIZI ELMAS' HASADI BAŞLADI; 4 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLECEK
BURSA 'KIRMIZI ELMAS' HASADI BAŞLADI; 4 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLECEK

Türk Lirası, İnegöl, Hasat, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA 'KIRMIZI ELMAS' HASADI BAŞLADI; 4 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLECEK - Son Dakika


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