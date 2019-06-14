Kırmızı et ithalatı yüzde 233 arttı
1 saat önce
Et ve Süt Kurumu'nun raporuna göre, kırmızı et ithalatı 2018'de miktar bazında yüzde 233 artarken değer bakımında yüzde 106 oranında artış gösterdi.
Et ve Süt Kurumu
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:53
'nun raporuna göre, kırmızı et ithalatı 2018'de miktar bazında yüzde 233 artarken değer bakımında yüzde 106 oranında artış gösterdi.
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