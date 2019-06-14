Son Dakika Haberleri: Kırmızı et ithalatı yüzde 233 arttı
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Kırmızı et ithalatı yüzde 233 arttı

1 saat önce

Et ve Süt Kurumu'nun raporuna göre, kırmızı et ithalatı 2018'de miktar bazında yüzde 233 artarken değer bakımında yüzde 106 oranında artış gösterdi.

Kırmızı et ithalatı yüzde 233 arttı, System.String[]
Et ve Süt Kurumu'nun raporuna göre, kırmızı et ithalatı 2018'de miktar bazında yüzde 233 artarken değer bakımında yüzde 106 oranında artış gösterdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:53 
Et ve Süt Kurumu, Ekonomi
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