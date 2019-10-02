Son Dakika Haberleri: Kırmızı et tartışması: Araştırmacılar bölündü, sağlığa zararı var mı yok mu?
Son Dakika Dünya Haber

Kırmızı et tartışması: Araştırmacılar bölündü, sağlığa zararı var mı yok mu?

1 saat önce

Uluslararası 14 uzman tarafından hazırlanan ve kırmızı et veya işlenmiş etlerin insan sağlığına herhangi bir zararı olmadığını iler süren bir çalışma tartışmaların odağına oturdu.

Kırmızı et tartışması: Araştırmacılar bölündü, sağlığa zararı var mı yok mu?, System.String[]

Kırmızı etin insan sağlığına etkilerini araştıran bilim insanlarının farklı araştırmalardan elde ettiği değişik sonuçlar, büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kanadalı bilim insanları kırmızı et veya işlenmiş etlerin insan sağlığına herhangi bir zararı olmadığını ileri sürerken İngiltere'de yapılan araştırmada ise tam tersi sonuçlar ortaya çıktı.


Nisan ayında sonuçları yayınlanan ve bu alanda İngiltere'de yapılmış en büyük çalışma olarak literatüre giren araştırmaya göre makul miktarda tüketilen kırmızı et veya işlenmiş etin bile bağırsak kanseri riskini arttırdığı ortaya kondu.

Euronews.com'da Görüntüle

İngiltere, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Irak'ta 7 kişinin öldüğü gösteriler sonrası sosyal medyaya erişim durdu, internet kesildi 6 farklı anket şirketine göre partilerin oy oranları Telefonu şarja takılı halde oyun oynarken uyuya kalan genç elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 22:28:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırmızı et tartışması: Araştırmacılar bölündü, sağlığa zararı var mı yok mu?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]