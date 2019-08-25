Son Dakika Haberleri: Kırmızı et tüketimini azaltarak Amazonların kurtarılmasına yardımcı olabilirsiniz
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Kırmızı et tüketimini azaltarak Amazonların kurtarılmasına yardımcı olabilirsiniz

18 dakika önce

Çevreci örgüt Mighty Earth, Avrupa'da tüketilen et ürünlerinin Latin Amerika'daki yağmur ormanları Amazonları yok ettiğini açıkladı.

Kırmızı et tüketimini azaltarak Amazonların kurtarılmasına yardımcı olabilirsiniz, System.String[]

Amazon ormanlarında haftalardır devam eden yangınlar, dünya çapındaki et tüketimini bir kez daha sorgulattı. Et tüketimini azaltmak dünya oksijeninin yüzde 20'sini üreten Amazon ormanlarını kurtarabilir mi?


Dünya çapında çevreci kampanyalarıyla tanınan Mighty Earth sivil toplum kuruluşu yayınladığı bir raporda, Avrupa'da 'yerli ürün' olarak tanıtılan et ürünlerinin Güney Amerika'daki Amazonların yok oluşuna sebep olabileceğine yer verdi.

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Sivil Toplum Kuruluşu, Güney Amerika, Amazon, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 07:45 
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