Kırmızı Et Üreticileri Birliği üyeleri iftarda buluştu - Son Dakika
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Kırmızı Et Üreticileri Birliği üyeleri iftarda buluştu

30.04.2022 10:38
Kırmızı Et Üreticileri Birliği üyeleri iftarda buluştu

Türkiye Kırımızı Et Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Bülent Tunç, Sakarya'da iftar programına katıldı.

Türkiye Kırımızı Et Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Bülent Tunç, Sakarya'da iftar programına katıldı.

Adapazarı ilçesindeki bir salonda düzenlenen program, ilahi ve kasidelerin okunmasıyla başladı. Daha sonra semazenlerin gösterisiyle devam eden programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programa, birlik üyelerinin yanı sıra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Müftüsü Hasan Başiş ve esnaf odalarının yetkilileri katıldı.

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Türkiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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