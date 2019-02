Kırmızı Et Üreticilerinden Destek Talebi

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, Et ve Süt Kurumunun (ESK) üreticiden kilogramı 28 liradan besi hayvanı alıp kestiğini ve karkas eti kilogramı 20 liradan bazı firmalara ucuz et satışı için verdiğini belirterek, "Biz bu (devlet tarafından sübvanse edilen) 8 liranın üreticiye destek olarak verilmesini talep ediyoruz. Bu şekilde kırmızı et üreticileri daha çok üretecek, fiyatlar da kendiliğinden düşecek." dedi.



Tunç, Kayseri Ticaret Borsası'ndaki toplantıda kırmızı et üreticileri ve sanayicilerle bir araya geldi.



Sektör temsilcilerinin sorunlarını dinleyen Tunç, bu sorunların çözümü için birlik olunması ve sektöre sahip çıkılması gerektiğini söyledi.



ESK'nin, üreticiden kilogramı 28 liradan besi hayvanı alıp kestiğini ifade eden Tunç, "Karkas eti kilogramı 20 liradan 8-10 firmaya satıyor. Bu firmalar da eti işleyerek 'ucuz et' adı altında, anlaşmalı marketler vasıtasıyla piyasaya sunuyor. Bu etlerin içinde, yağ oranlarında sıkıntı var." diye konuştu.



Tunç, devletin, alım-satımını yaptığı et fiyatındaki 8 liralık farkı sübvanse ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Biz bu 8 liranın üreticiye destek olarak verilmesini talep ediyoruz. Bu şekilde kırmızı et üreticileri daha çok üretecek, fiyatlar da kendiliğinden düşecek. Bu satışın adı tanzim satış olur, başka bir isim olur, fark etmez. Bu ucuz etler sadece 3 markette değil, Türkiye'nin her yerinde satılacak. Bu projemizi Cumhurbaşkanı'na sunduk. Yakın zamanda randevu alıp anlatacağız."



Kırmızı et üreticilerinin, artan maliyetlerden dolayı birkaç aydır zarar ettiğinin altını çizen Tunç, et fiyatlarının yaz aylarına doğru normalleşeceğini, üreticinin zarar etmeyeceğini savundu.



Tunç, yem fiyatlarının düşürülmesi için çalışmalar yaptıklarını da sözlerine ekledi.

