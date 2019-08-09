Son Dakika Haberleri: Kırmızı et üretim istatistikleri açıklandı
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Kırmızı et üretim istatistikleri açıklandı

1 saat önce

Toplam kırmızı et üretimi ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 20,8 artarak 255 bin 455 ton olarak tahmin edildi.

Kırmızı et üretim istatistikleri açıklandı, System.String[]
Toplam kırmızı et üretimi ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 20,8 artarak 255 bin 455 ton olarak tahmin edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı ikinci çeyrek (Nisan-Haziran) kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre; toplam kırmızı et üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 20,8 artarken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,1 oranında azaldı. Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 176 bin 629 ton olarak gerçekleşti.

Sığır eti üretimi 223 bin 693 ton olarak tahmin edildi. Sığır eti üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 16,9 artarken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,2 oranında azaldı.

Koyun eti üretimi 30 bin 600 ton olarak tahmin edildi. Koyun eti üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 70,6, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,9 oranında arttı. - İSTANBUL
Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:27 Kaynak: İHA
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