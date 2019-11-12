Son Dakika Haberleri: Kırmızı et üretim istatistikleri açıklandı
Son Dakika Ekonomi Kırmızı et üretim istatistikleri açıklandı - Son Dakika Ekonomi

Kırmızı et üretim istatistikleri açıklandı

7 saat önce

Toplam kırmızı et üretimi 2019 yılı üçüncü çeyrekte 443 bin 14 ton olarak tahmin edildi.

Kırmızı et üretim istatistikleri açıklandı, System.String[]

Toplam kırmızı et üretimi 2019 yılı üçüncü çeyrekte 443 bin 14 ton olarak tahmin edildi.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı üçüncü çeyrek (Temmuz-Eylül) dönemi kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre; toplam kırmızı et üretimi kurban bayramının gerçekleştiği 2019 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 73,4, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 30,5 oranında arttı. Toplam kırmızı et üretimi 2019 yılı üçüncü çeyrekte 443 bin 14 ton olarak tahmin edildi. Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 180 bin 759 ton olarak gerçekleşti.


Sığır eti üretimi 398 bin 24 ton olarak tahmin edildi


Sığır eti üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 77,9, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 29,8 oranında arttı.


Koyun eti üretimi 34 bin 726 ton olarak tahmin edildi


Koyun eti üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,5, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21,7 oranında arttı. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın hapisteyken kaleme aldığı Dayı filminin tanıtımı yayınlandı
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 50 bin lira manevi tazminat kazandı Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten 50 bin TL manevi tazminat cezası Mansur Yavaş sözünde durdu! İşten atılan 10 işçi yeniden çalışmaya başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 17:24:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırmızı et üretim istatistikleri açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]