Son Dakika Haberleri: Kırmızı et üretimi azaldı
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Kırmızı et üretimi azaldı

1 saat önce

Kırmızı et üretimi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 azalışla 255 bin 455 ton oldu.

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Kırmızı et üretimi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 azalışla 255 bin 455 ton oldu.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:15 
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