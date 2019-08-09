Kırmızı et üretimi azaldı
1 saat önce
Kırmızı et üretimi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 azalışla 255 bin 455 ton oldu.
Kırmızı et üretimi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 azalışla 255 bin 455 ton oldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:15
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