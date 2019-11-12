Kırmızı et üretimi üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 30.5 arttı

Türkiye'de toplam kırmızı et üretimi, yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 73.4 ve geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 30.5 artarak 443 bin 14 ton olarak tahmin edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 180 bin 759 ton oldu.

Sığır eti üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 77.9 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 29.8 artarak 398 bin 24 ton olarak tahmin edildi.

Koyun eti üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 13.5, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21.7 arttı 34 bin 726 ton olarak tahmin edildi. (Grafik)