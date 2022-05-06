Kırmızı et üretimi yüzde 9,3 arttı - Son Dakika
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Kırmızı et üretimi yüzde 9,3 arttı

06.05.2022 10:22
Kırmızı et üretimi yüzde 9,3 arttı

Kırmızı et üretimi 2021 yılında yüzde 9,3 artarak 1 milyon 952 bin 38 ton oldu.

Kırmızı et üretimi 2021 yılında yüzde 9,3 artarak 1 milyon 952 bin 38 ton oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı kırmızı et üretimi verisini paylaştı. Buna göre, 2020 yılında 1 milyon 785 bin 952 ton olan kırmızı et üretimi, 2021 yılında yüzde 9,3 artarak 1 milyon 952 bin 38 ton olarak tahmin edildi. Bu kapsamda bir önceki yıla göre sığır eti üretimi yüzde 8,9 artarak 1 milyon 460 bin 719 ton, koyun eti üretimi yüzde 11,7 artarak 385 bin 933 ton, keçi eti üretimi yüzde 4,5 artarak 94 bin 555 ton, manda eti üretimi ise yüzde 28,6 artarak 10 bin 831 ton oldu.

Son on yıla ilişkin kırmızı et üretim tahminleri incelendiğinde, toplam kırmızı et üretiminin 2012 yılında 1 milyon 67 bin 553 ton iken 2021 yılında 1 milyon 952 bin 38 tona ulaştığı görüldü.

2021 yılı için 1 milyon 952 bin 38 ton olarak tahmin edilen toplam kırmızı et üretiminin yüzde 74,8'ini sığır eti, yüzde 19,8'ini koyun eti, yüzde 4,8'ini keçi eti ve yüzde 0,6'sını manda eti oluşturdu.

(İHA)

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Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırmızı et üretimi yüzde 9,3 arttı - Son Dakika


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