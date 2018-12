Kırmızı Et ve Süt Üreticileri Sektör Toplantısında Buluştu

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, kırmızı et üreticilerinin sorunlarının çözüme kavuşturulması noktasında sektör temsilcileriyle ortak çalışmalar yürüttüklerini belirterek, belirlenen sorun ve çözüm önerilerini ilgili bakanlıklara rapor halinde sunduklarını...

Kırmızı et ve süt üreticileri, Gaziantep Ticaret Borsasında (GTB) düzenlenen 'Sektör İstişare' toplantısında bir araya geldi. Kırmızı et sektörü ve süt üretiminde yaşanan sorunların görüşüldüğü toplantıya, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, GTB Meclis Üyeleri Mevlüt Polat, Orhan Çetin, Fatih Çakır, Ziraat Bankası Bölge Başkanı Gazi Özgür Yılmaz, TMO Gaziantep Müdür Yardımcısı Mustafa Ünlü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Emin Keten, GTO 9 Nolu Meslek Komitesi Üyeleri, Kırmızı Et Üreticileri Birliği ve Et ve Süt Üreticileri Birliği temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan GTB Başkanı Mehmet Akıncı, sektör temsilcileriyle sürekli istişareler halinde olduklarını belirterek, üretim ve pazarlama aşamasında yaşanan sorunların çözümüne yönelik bakanlıklar nezdinde çalışmalar sürdürdüklerini söyledi. GTB'de düzenlenen sektör istişare toplantılarında belirlenen çözüm önerilerinin raporlar halinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret ve Sanayi Bakanlığına sunulduğunu anımsatan Akıncı, ilgili bakanlıklarla görüşmeler de gerçekleştirerek üreticilerin beklentilerini dile getirmeye çalıştıklarını ifade etti. Sektörün gelişimine yönelik izlenecek yol haritası hakkında üreticilerle sürekli temas halinde olduklarını kaydeden Akıncı, "Borsamızın ilgili meslek komitesi üyeleri ile sektör temsilcisi meclis üyeleri de gelen talepleri değerlendirerek konuyu yakından takip etmekte. Gerekli görülen tüm girişimlerin gerek TOBB gerekse de bakanlıklar nezdinde anında yapılabilmesi için yoğun bir çaba sarf etmekteler. 2019 yılı içerisinde kırmızı et sektörü ve süt üreticilerine yönelik önemli adımlar atılmasını bekliyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından gerçekleştirilen sektör toplantısında, üreticiler besilik sığır ithalatının durdurulması ve Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından Gaziantep'e tanınan kesim kapasitesi kontenjanının artırılmasına yönelik taleplerini dile getirdi. Et üreticileri ayrıca orta ve uzun vadede yerli üretimin geliştirilmesi için piyasalarda arz- talep dengesinin mutlaka sağlanması gerektiğine işaret ettiler. Süt üreticileri ise dişi hayvan kesimlerinin önüne geçilerek, çiğ süt destekleme priminin artırılmasına yönelik beklentilerini kaydettiler.



Toplantıda ayrıca, Ziraat Bankası Gaziantep Bölge Başkanı Gazi Özgür Yılmaz, kredi borçlarının ertelenmesi, TMO Gaziantep Müdür Yardımcısı Mustafa Ünlü ise TMO tarafından yürütülen mısır ve arpa satışları hakkında bilgiler verdi. - GAZİANTEP

