Son Dakika Haberleri: Kırmızı Ette Arz Fazlası Var, İhracat Yolu Açılmalı"

Kırmızı Ette Arz Fazlası Var, İhracat Yolu Açılmalı"

13 dakika önce

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, "Şu an piyasada arz fazlası var. Türkiye'de et fazlası oluştu.

Kırmızı Ette Arz Fazlası Var, İhracat Yolu Açılmalı
Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, "Şu an piyasada arz fazlası var. Türkiye'de et fazlası oluştu. Besici kesim zamanı gelen hayvanını kestiremiyor. Besilik hayvan ihracatının yolunun açılması üreticileri bir nebze rahatlatacaktır." dedi.

Tunç ve beraberindeki heyet, kırmızı et üreticileri ziyaretleri kapsamında Gaziantep'te Göktaşlar Et ve Et Ürünleri Yan Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait besi çiftliğinde incelemede bulundu.

Bülent Tunç, ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, kırmızı et üreticilerinin önünü görmekte zorlandığını savundu.

Şu an piyasada arz fazlası olduğunu belirten Tunç, "Türkiye'de et fazlası oluştu. Besici kesim zamanı gelen hayvanını kestiremiyor. İthalatın durdurulması gibi kararlar yetmez. Besilik hayvan ihracatının yolunun açılması üreticileri bir nebze rahatlatacaktır." ifadesini kullandı.

Kırmızı et üreticilerinin kesim fiyatlarından memnun olmadığını ifade eden Tunç, üreticiyi destekleyen kararların alınması gerektiğini dile getirdi.

Göktaşlar Et ve Et Ürünleri Yan Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Göktaş da üreticinin maliyetlerinin çok arttığını, karkas et fiyatlarının ise çok düştüğünü savundu. Göktaş, üreticilerin bu şartlara daha fazla dayanamayacağını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:56 Kaynak: AA

Merkez, İhracat, Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yerli Üretim Mini Ada Robotlar İstanbul Havalimanı'nda Yolculara Yön Tarifi Yapacak Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye Çıkışı: Türkiye 'Gireceğim' Derse Girer

Sağlık Kuruluşlarında 86 Bin Ton Tıbbi Atık Toplandı Türkiye'den Kaçıp Fransa'ya Sığınan Cem Uzan, Ülkeye Geri Dönebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 17:09:06. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırmızı Ette Arz Fazlası Var, İhracat Yolu Açılmalı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]