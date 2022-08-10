Kırmızı geçen otomobil, off-road aracına çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Kırmızı geçen otomobil, off-road aracına çarptı... O anlar kamerada

10.08.2022 10:26

Kırmızı geçen otomobil, off-road aracına çarptı.

Kırmızı geçen otomobil, off-road aracına çarptı... O anlar kamerada

Feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı

BURSA - Bursa'da kırmızı ışığa uymayan otomobil sürücüsü, off-road aracına çarptı. Feci kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışığa uymayan bir otomobil, off-road aracına çarpıştıktan sonra trafik lambasına vurdu. Çarpmanın şiddetiyle trafik lambası devrilirken kazada herhangi bir yaralanan olmadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı geçen otomobil, off-road aracına çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırmızı geçen otomobil, off-road aracına çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika
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