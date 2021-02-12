Kırmızı gül serada 2,5 lira, çiçekçide 20 lira - Son Dakika
Üye Girişi

Kırmızı gül serada 2,5 lira, çiçekçide 20 lira

12.02.2021 08:24
Kırmızı gül serada 2,5 lira, çiçekçide 20 lira

Kırmızı gül serada 2,5 lira, çiçekçide 20 lira MERSİN'de Sevgililer Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğun mesai yaşanırken, kırmızı gülün tanesinin serada satış fiyatı boyuna göre 2,5 ila 5 TL arasında değişirken, çiçekçilerde kutulanmış ve süslenmiş hali 20 TL'ye satılıyor.

Kırmızı gül serada 2,5 lira, çiçekçide 20 lira

MERSİN'de Sevgililer Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğun mesai yaşanırken, kırmızı gülün tanesinin serada satış fiyatı boyuna göre 2,5 ila 5 TL arasında değişirken, çiçekçilerde kutulanmış ve süslenmiş hali 20 TL'ye satılıyor.

Mersin'de çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde satacakları çiçekleri hazırlayıp sipariş almaya başladı. Sevgililer Günü'nün anlamını anlatan kırmızı gülün tanesinin serada satış fiyatı boyuna göre 2,5 ila 5 TL arasında değişirken, çiçekçilerde kutulanmış ve süslenmiş hali 20 TL'ye satılıyor.

Silifkeli gül üreticisi Hanifi Alp Arslan, gül fiyatlarının boylarına göre değiştiğini aktardı. Arslan, 30-35 santim arası güllerin 2,5 TL, 40-50 santim arası güllerin 4 TL ve 50 santim üzeri güllerin ise 5 TL'den seradan satıldığını söyledi.

Erdemli'de çiçekçilik yapan Mustafa Baday, Sevgililer Günü için hazırlıkların tamamlandığını belirterek, " Bu yıl pandemi dolayısı ile çiçekçiler olarak çok büyük sıkıntılar çektik. Sevgililer Günü'nün kısıtlama gününe denk gelmesi ile bizler de hazırlıklarımızı önceden tamamladık. Çiçeklerimizi hazırladık ve dolaba koyarak sipariş verilen yerlere götüreceğiz. Kırmızı gül bulmakta çok güçlük çekiyoruz. Üretimin az olmasından dolayı talebi karşılayamıyor. Bir kırmızı gülün kutudaki müşteri fiyatı 20 TL'den başlıyor. Uzun süredir sıkıntıdayız ama inşallah Sevgililer Günü'nde biraz olsun satışlarla yüzümüz güler" dedi.

TALEP KIRMIZI GÜLE40 yıldır çiçekçilik ile uğraşan Arif Şahin ise, "Sevgililer Günü'nde en çok talep edilen çiçek gül oluyor. Şimdiye kadar almış olduğumuz siparişlerin büyük bölümünü gül oluşturuyor. Sevgililer Günü'nün pandemi kısıtlaması gününe denk gelmesi ile birlikte bizler de hazırlıklarımızı önceden yaptık. Servis elemanlarımızı ve çiçeklerimizi hazırladık" diye konuştu.

ÖNCEKİ YILLARA ORANLA İŞLER DÜŞÜKÇiçekçi Şule Sevindik de, "Uzun süredir çiçekçiler sıkıntı çekiyor. Daha önceki Sevgililer Günü'nde çok daha güzel işler yapıyorduk. Ama bu yıl işlerimiz yüzde 50 oranında düştü. Sevgililer Günü'nü iple çekiyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık ve siparişleri almaya devam ediyoruz. En çok talep edilen kırmızı gül fiyatlarımız 20 TL'den başlıyor. Geçen yıl 10 TL'ye sattığımız kırmızı gül fiyatları, bu yıl zamlardan dolayı 20 TL'den satmak zorunda kalıyoruz. İnşallah Sevgililer Günü'nde işlerimiz güzel olur" ifadelerini kullandı.

GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------Seradan görüntü-Çiçekçilerden görüntü-Hanifi Alp Arslan ile röp-Mustafa Baday ile röp-Arif Şahin ile röp-Şule Sevindik ile röp

-Muhabir anonsu

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER-Atike CEYLAN/KAÇAR/MERSİN,(DHA


YORUMLAR
500
Ali Mahir Başarır: Böyle Giderse Vatandaşımız Her Şeyin Yarımını, Çeyreğini Almak Zorunda Kalacak Ali Mahir Başarır: Böyle Giderse Vatandaşımız Her Şeyin Yarımını, Çeyreğini Almak Zorunda Kalacak
Kaynak: DHA

Sevgililer Günü, Türk Lirası, 14 şubat, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırmızı gül serada 2,5 lira, çiçekçide 20 lira - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:12 Buray ve Ayşe Özyılmazel ilişkisini ilan etti
07:56 Sosyal konut projesi büyüdü! Ev sayısı artırıldı
07:41 Türkiye'nin "Türk azınlıkları tehdit edenleri cezalandırın" çağrısına Yunanistan'dan düşmanca yanıt!
02:37 10 gündür kayıptı! Cesedi halıya sarılmış halde bulundu
00:37 Karadeniz gazında ana kontrolünü sağlayacak, testleri Norveç'te yapılan ekipman Türkiye'ye geliyor
00:26 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi kaleye geçen stoperi geçemedi! Rakip taraftarların espri konusu oldu
23:44 Erzurum'da korkutan deprem! 4,9 ile sallandı
23:39 Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın yıldızı için ilginç yorum: Sabah kalkamaz
23:17 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor galibiyetinin ardından konuştu: Geçen hafta daha mutluydum
23:10 Türkiye iki ülke arasındaki kriz için devrede! Rusya ve Ukrayna arabuluculuğu takdir toplamıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2022 09:19:12. #1.12#
SON DAKİKA: Kırmızı gül serada 2,5 lira, çiçekçide 20 lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement