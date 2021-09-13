Kırmızı halıda yumruklar konuştu

Gecenin kırmızı halısı ise deyim yerindeyse bir tür maskeli balo gibiydi. Ünlüler bu yıl da geleneği bozmadı ve o gece için hazırlanan göz alıcı giysileriyle kırmızı halıya çıktı. Törenin en çok konuşulan isimleri ise Machine Gun Kelly ile Megan Fox oldu.

Bir süre önce boşanıp klibinde birlikte yer aldığı Machine Gun Kelly ile sevgili olan Megan Fox ilişkisinin ilk gününden beri gündemde. MTV Video Müzik Ödülleri gecesinde de ünlü çift kırmızı halıda dikkat çekti. Machine Gun Kelly'ye törende sevgilisi oyuncu Megan Fox eşlik etti.

Geceye ünlü boksör Conor Mc Gregor ile Machine Gun Kelly'nin kavgası damga vurdu. Ünlü dövüşçü Conor Mc Gregor ile Machine Gun Kelly neden birbirlerine girdi? Conor Mc Gregor'ı kimse durdurmadı. Yumrukları önünde korumalar bile duramadı.