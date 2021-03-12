Kırmızı ilde denetimli açılış - Son Dakika

Kırmızı ilde denetimli açılış

Kırmızı ilde denetimli açılış Balıkesir'de açılışı günler öncesinden duyurulan iş yerinde, ilk gelen 50 kişiye halı hediye edileceğinin açıklanması sonrasında yoğunluk oluştu.

Kırmızı ilde denetimli açılış BALIKESİR - Balıkesir'de açılışı günler öncesinden duyurulan iş yerinde, ilk gelen 50 kişiye halı hediye edileceğinin açıklanması sonrasında yoğunluk oluştu. Sabahın erken saatlerinden itibaren iş yeri önünde biriken vatandaşlar açılışı bekledi. Pandemi nedeniyle emniyet güçlerinin sürekli kontrol ettiği iş yerinin önünde sık sık uyarılar yapıldı. Halı mağazasının açılışı nedeniyle ilk gelen 50 kişiye halı hediye edilmesi pandemi kurallarına takıldı. İş yerinin önünde kalabalık oluşturan vatandaşlara ilk önce bekçiler uyarılarda bulundu. İş yeri önünde vatandaşları sık sık uyaran bekçiler, isim yazdırmak suretiyle kalabalık oluşmasını engelledi. İş yerine sınırlı sayıda vatandaş alınırken, hediye halı için izdihama izin verilmedi. Vatandaşlar pandemi kurallarına uyduğu gözlemlenirken etkinliğin kısa sürede bitmesi için polisler de uyarılarda bulundu.

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