Kırmızı ışığı fark etmedi, duran araçları önüne kattı - Son Dakika
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Kırmızı ışığı fark etmedi, duran araçları önüne kattı

14.04.2022 00:59
Kırmızı ışığı fark etmedi, duran araçları önüne kattı

Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında kırmızı ışığı fark etmeyen tır sürücüsü, ışıkta bekleyen araçlara çarparak zincirleme kazaya neden oldu.

Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında kırmızı ışığı fark etmeyen tır sürücüsü, ışıkta bekleyen araçlara çarparak zincirleme kazaya neden oldu.

Kaza, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde TOKİ kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine hareket eden AA51IV yabancı plakalı tırın sürücüsü Y.K., kırmızı ışıkta duran araçları fark etmeyince, zincirleme trafik kazasına neden oldu. Tır ilk olarak 15 AAN 577 plakalı bir diğer tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle 15 AAN 577 plakalı tır, 59 NA 801 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada AA51IV plakalı tırın sürücüsü hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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İstanbul, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı ışığı fark etmedi, duran araçları önüne kattı - Son Dakika


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