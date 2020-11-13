Kırmızı ışığı fark etmeyen otomobil sürücüsü öndeki kamyonete böyle çarptı - Son Dakika

Kırmızı ışığı fark etmeyen otomobil sürücüsü öndeki kamyonete böyle çarptı
13.11.2020 12:26
Kırmızı ışığı fark etmeyen otomobil sürücüsü öndeki kamyonete böyle çarptı Eskişehir'de kırmızı ışığın yandığını fark etmeyip hızını düşürmeden yoluna devam eden otomobil sürücüsünün ışıkta durmak için yavaşlayan kamyonete çarpma anı kameraya yansıdı.
Kırmızı ışığı fark etmeyen otomobil sürücüsü öndeki kamyonete böyle çarptı
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kırmızı ışığın yandığını fark etmeyip hızını düşürmeden yoluna devam eden otomobil sürücüsünün ışıkta durmak için yavaşlayan kamyonete çarpma anı kameraya yansıdı.
Kaza, Kütahya-Eskişehir yolu Ömür mevkiinde meydana geldi. MOBESE kameralarına yansıyan kazada kamyonet sürücüsü kırmızı ışığın yandığını görür görmez yavaşlıyor. Işığın yeşilden kırmızıya döndüğünü fark etmeyen arkadaki otomobil sürücüsü takip mesafesini korumasına rağmen önündeki kamyonete çarpıyor. Bu arada kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.
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