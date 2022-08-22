Trafik kazası 2 yaralı - Son Dakika
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Trafik kazası 2 yaralı

22.08.2022 20:46
Trafik kazası 2 yaralı

Kırmızı ışığı son arda fark etti, durmak isterken aracı devirdi, araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Kırmızı ışığı son arda fark etti, durmak isterken aracı devirdi, araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ın Gemerek İlçesi girişinde meydana geldi. S.D.(30), 54 AIU 344 plakalı Tofaş - Fiat marka otomobili ile Kayseri'den Sivas istikametine giderken ilçe geçişinde bulunan kırmızı ışığı son arda fark etti. Durmak için hızla firene basınca kayarak refüje çıktı. Araç takla attı. Sürücü ve yanında bulunan C.D. (21) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gemerek devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - SİVAS

YORUMLAR
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Sivas'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı Sivas'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı Yaptığı hareketle insanlık ölmemiş dedirtti... Kaybolan danayı bularak sahibine teslim etti Yaptığı hareketle insanlık ölmemiş dedirtti... Kaybolan danayı bularak sahibine teslim etti
Kaynak: İHA

Gemerek, Tragger, Kayseri, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafik kazası 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trafik kazası 2 yaralı - Son Dakika
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