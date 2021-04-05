Türkiye Vakfı'nın "Kırmızı Işık" uygulamasına Gümüş Stevie ödülü

Türkiye Vodafone Vakfı'nın kadınların şiddetten korunmasına destek olmak amacıyla geliştirdiği Kırmızı Işık mobil uygulaması, 2021 Orta Doğu ve Kuzey Afrika Stevie Ödülleri'nde "Sosyal Uygulamalarda İnovasyon Ödülü" kategorisinde Gümüş Stevie aldı.

Türkiye Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, vakfın, kadınların şiddetten korunmasına destek olmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteğiyle 7 yıl önce hayata geçirdiği uygulama, uluslararası bir başarıya daha imza attı.

Kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda kolluk kuvvetleri ya da yakınlarına kolaylıkla haber verebilmesini sağlayan uygulama, bu yıl ikincisi düzenlenen Orta Doğu ve Kuzey Afrika Stevie Ödülleri'nde "Sosyal Uygulamalarda İnovasyon Ödülü" kategorisinde Gümüş Stevie'ye layık görüldü.

Dünyanın en saygın iş ödülleri arasında yer alan Stevie Ödülleri kapsamında düzenlenen organizasyon, bölgedeki 17 ülke genelinde şirket ve organizasyonları yıl içinde kaydettikleri inovatif başarılardan dolayı ödüllendiren tek program olma niteliği taşıyor. Bu yıl 400'ü aşkın başvurunun yapıldığı ödüller, 2 Haziran'da sahiplerini bulacak.

Kırmızı Işık, bugüne kadar toplam 358 bin kez indirildi ve 2 bin 500 aylık aktif kullanıcı sayısına ulaştı.

"Kadına şiddetle mücadeleyi sürdüreceğiz"

Açıklamada ödüle ilişkin değerlendirmeleri yer alan Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, kadına yönelik şiddetin tüm dünyada önemli bir sorun olduğunu bildirdi.

Dünya Bankası'nın kadına yönelik şiddeti, her 3 kadından birini hayatları boyunca etkileyen küresel bir salgın olarak nitelendirdiğini kaydeden Süel, şu açıklamalarda bulundu:

"Ağır bir insan hakkı ihlali ve ciddi bir toplumsal sorun olan kadına yönelik şiddetle mücadelenin teknolojinin gücünü kullanarak daha etkin yapılabileceğine inanıyoruz. Bu inançla geliştirdiğimiz uygulamayla, kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda kolluk kuvvetleri ya da yakınlarına kolaylıkla haber verebilmesini sağlıyoruz. Uygulamamız bugüne kadar 358 bin kadına ulaştı. 'Kırmızı Işık', salgın döneminde aile içi şiddetin artmasıyla daha anlamlı hale geldi. Daha fazla kadına ulaşabilmek için uygulamamıza bazı yeni özellikler ekledik."

Süel, aldıkları ödülden duydukları memnuniyeti dile getirerek, vakıf olarak, kadına şiddetle mücadeleyi sürdüreceklerini anlattı.

Acil numaralar tek tuşla aranabiliyor

Açıklamada verilen bilgiye göre, "Kırmızı Işık" uygulamasında acil durumlarda ulaşılması istenen 3 kişi tek tuşla kaydedilebiliyor. Salla-uyar özelliğiyle telefonun sallanması ile kayıtlı kişilere mesaj ve konum bilgisi "Acil SMS" olarak gönderiliyor.

Uygulamayla, Alo 183, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ve Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı acil numaraları tek tuşla aranabiliyor. Ayrıca, en yakın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri'nin adresleri ve telefonları harita üzerinden bulunabiliyor.

Kadınlar, şiddete maruz kalındığında neler yapılabileceği ile ilgili bilgilere de erişebiliyor. Uygulamanın "Yol Arkadaşım" özelliğiyle ise kullanıcılar bulundukları lokasyondan harita üzerinden paylaşım yaparak kendilerini güvensiz hissedecekleri bir yolculukta ya da durumda uygulama üzerinden konum paylaşımı yaptıkları kişinin anbean onların hangi noktada olduklarını takip etmelerini sağlayabiliyor. Paylaştıkları rotadan çıkarlarsa, takipçilerine SMS bildirimi gidiyor.

Yeni özellikler eklendi

Salgın döneminde uygulamanın tüm fonksiyonlarına iOS kullanıcıları için Voice Over, Android kullanıcıları için Talk Back erişilebilirlik seçeneği eklendi. Bu eklenti sayesinde, dokunmayla seçilen öge okunarak görme engelli kadınlara sesli geribildirim sağlanabiliyor. Diğer yandan, uygulamanın tamamında aktif hale getirilen Arapça dil seçeneğiyle mülteci kadınlar da uygulamadan faydalanabiliyor. "Kırmızı Işık" ayrıca, şiddet türlerine ilişkin farkındalık yaratan ve salgın döneminde kadınların şiddete maruz kaldıklarında neler yapabileceğini açıklayan bilgilendirme metinleriyle de kadınlara destek oluyor.