Son Dakika Haberleri: Kırmızı ışık faciasına, 8 yıl hapis cezası çıktı
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Kırmızı ışık faciasına, 8 yıl hapis cezası çıktı

6 saat önce

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, geçtiğimiz yıl kırmızı ışıkta geçerek çarptığı otomobil sürücüsü Yalçın Çekiçoğlu'nun (31) ölümüne neden olan kamyon şoförü Suat Tüfekçi'ye 8 yıl hapis cezası verildi.

Kırmızı ışık faciasına, 8 yıl hapis cezası çıktı, System.String[]

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, geçtiğimiz yıl kırmızı ışıkta geçerek çarptığı otomobil sürücüsü Yalçın Çekiçoğlu'nun (31) ölümüne neden olan kamyon şoförü Suat Tüfekçi'ye 8 yıl hapis cezası verildi.

Kaza, geçtiğimiz mayıs ayında Bursa- İzmir karayolu Bakırköy kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Suat Tüfekçi yönetimindeki 17 EU 833 plakalı kamyon, kırmızı ışık ihlali yapması sonucu kavşakta Yalçın Çekiçoğlu yönetimindeki 16 Y 0150 plakalı otomobile çarptı. Kamyonun altında metrelerce sürüklenen otomobilin şoförü Çekiçoğlu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yanında bulunan Erden Özalp (18) ise yaralandı. Kazadan sonra tutuklanan Tüfekçi hakkında Bursa 12'nci  Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak' suçundan 2 ila 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Bugün görülen karar duruşmasında son savunmasını yapan Tüfekçi, "Trafik lambası yeşil yanıyordu ve geçebileceğimi düşündüm. Lamba önce sarıya, ardından kırmızıya döndü. 50-60 kilometre hızla gidiyordum. Durmam imkansızdı. Araca çarptım" diyerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında Suat Tüfekçi için 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Mahkeme heyeti, Tüfekçi'ye toplanan deliller ve dinlenen tanık ifadeleri sonucu 8 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.


Karacabey, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:21 Kaynak: DHA
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