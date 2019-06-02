Son Dakika Haberleri: Kırmızı ışık ihlali canına mal oldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kırmızı ışık ihlali canına mal oldu

17 dakika önce

Beşiktaş'ta kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen motosiklet sürücüsü dönüş yaparken bir otomobile çarpmıştı.

Kırmızı ışık ihlali canına mal oldu, System.String[]
Beşiktaş'ta kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen motosiklet sürücüsü dönüş yaparken bir otomobile çarpmıştı. Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan genç motorcu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı, Zincirlikuyu istikametinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşmişti. Sabah saat 10.15 sıralarında Barbaros Bulvarı'ndan Zincirlikuyu istikametine seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Göksel Şadoğlu, iddiaya göre yanan kırmızı ışıkta durmayarak devam etmek istemiş, o esnada dönüş yapan otomobile yan tarafından çarpmıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü havaya fırlayarak yere savrulmuş, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Acı haber aileye ulaştı

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan genç motorcudan acı haber geldi. Tedavi altına alınan motorcu gencin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Sosyal medya üzerinden yeğeninin hayatını kaybettiğini aktaran amca Bülent Şadoğlu, hayatını kaybeden yeğeni Göksel Şadoğlu'nun yarın kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceğini sevenlerine duyurdu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:13 Kaynak: İHA
Sabah, Zincirlikuyu, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş Abdullah Avcı'yı resmen açıkladı Fatih Terim'den Gökhan Töre transferine veto geldi! Abdullah Avcı açıkladı: Şenol Güneş ile görüşeceğim Beşiktaş'ta kombine kartlar satışa çıkıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 16:30:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırmızı ışık ihlali canına mal oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]