Son Dakika Haberleri: Kırmızı ışık ihlali hastanelik etti: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı ışık ihlali hastanelik etti: 2 yaralı

Kırmızı ışık ihlali hastanelik etti: 2 yaralı

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan ticari aracın motosiklet ve bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kırmızı ışık ihlali hastanelik etti: 2 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan ticari aracın motosiklet ve bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Demokrasi Bulvarı'na dönmekte olan Murathan S.'nin kullandığı 07 ACE 122 plakalı hafif ticari araç, Yapay Şelale Demokrasi Kavşağında Tunahan Yavuz Yılmaz'ın kullandığı 07 HIE 24 plakalı motosiklet ve Nurullah Doğan'ın kullandığı bisiklete çarptı. Ticari araç sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda meydana geldiği bildirilen kazada motosiklet sürücüsü Tunahan Yavuz Yılmaz ve bisiklet sürücüsü Nurullah Doğan yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANTALYA

Nurullah Doğan, Yavuz Yılmaz, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:25 Kaynak: İHA
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