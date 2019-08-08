Son Dakika Haberleri: Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi; 1 yaralı
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Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi; 1 yaralı

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, kırmızı ışık ihlali sonucu kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi; 1 yaralı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, kırmızı ışık ihlali sonucu kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Aydın- İzmir karayolu Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kırmızı ışık ihlali sonucu meydana geldiği iddia edilen kazada, İzmir'den Aydın yönüne yerin halinde olan 35 AIC 055otomobil ile Işıklı Bulvarı'ndan anayola çıkmak isteyen 20 R 9654 plakalı nakliyat kamyonu çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonun altına giren otomobil hurdaya dönerken, kamyonda da küçük çalı maddi hasar oluştu. Kazada hafif şekilde yaralanan kamyon sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü ise hava yastıklarının açılması sonucu kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN
Efeler, İzmir, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:01 Kaynak: İHA
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