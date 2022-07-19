Son dakika haberi! Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 4 yaralı

19.07.2022 19:32

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 4 yaralı Aydın'ın Efeler ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 4 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Yedieylül Mahallesi İmam Hatip Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 AER 156 plakalı otomobil sürücüsü U.K. kırmızı ışık ihlali sebebiyle, Z.D. idaresindeki 09 AP 208 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaya geçidini aşan otomobil, refüje çarparak durabildi. Meydana gelen kazada 09 AP 208 plakalı araç içerisindeki Z.D. ve yolcu konumundaki kızı ile 09 AER 156 plakalı otomobil içerisinde şoför U.K. ile yolcu konumundaki bir kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastanelere kaldırdı.

Kaza sonrasında araç çekici yardımıyla götürülürken 09 AER 156 plakalı otomobil sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı ve alkollü olduğu tespit edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

YORUMLAR
500
Kırmızı ışık ihlali yapan kamyonun kamyona çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı Kırmızı ışık ihlali yapan kamyonun kamyona çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı Son dakika yerel: Kırmızı ışıkta geçen sürücüleri jandarma dron ile tespit etti Son dakika yerel: Kırmızı ışıkta geçen sürücüleri jandarma dron ile tespit etti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:46 Küçük kızıyla trafik kazası yaşayan anne acısını unutup "Kızım nerede?" diye sordu, acı haberi kimse veremedi
19:31 İnek sürüsünün ortasına dalan ayı dehşet saçtı! Saldırıdan son anda kurtulan çoban o anları kayda aldı
18:55 Tuttuğu balığı zar zor taşıdı! Edirne'de bir balıkçı 40 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
18:38 Ataşehir'de insanlığa sığmayan görüntüler! Görme engelli vatandaş tekme tokat dövüldü
18:14 Merih Demiral'a bomba talip! Transfer için çalışmalar başladı
18:08 Kılıçdaroğlu ve Akşener'den, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararına sert çıkış! Ortak vaatte bulundular
18:05 Bahçede bağlı olan kurt anormal değişim yaşayınca sahibi büyük şok yaşadı! Gerçek ise veterinere gidince ortaya çıktı
18:00 Bakan Soylu, silahlı saldırıda hayatını kaybeden kuzeninin cenazesine katılamadı
17:48 Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nin feshini hukuka uygun bulmasına Akşener'den tepki: Kadınlara yönelik her türlü şiddette imzayı atanların izi olacak
17:36 Şarkıcı Ece Seçkin'in sahne aldığı Fenerbahçe'nin forma lansmanına ünlüler akın etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 19:59:27. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement