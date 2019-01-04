Kırmızı Işık İhlali Kazaya Neden Oldu: 1'i Çocuk 3 Yaralı
1 saat önce
Aksaray'da kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Aksaray
'da kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray- Adana
karayolu 10. kilometresi organize yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin C. (24) idaresindeki 68 HH 099 plakalı otomobil, organize yol kavşağından geçmek istediği sırada Adana istikametinden gelen ve kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Demet K. idaresindeki 27 AAR 810 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası 68 plakalı otomobilde bulunan sürücü Yasin Ç., yolcular Süleyman Ç. (2) ve Şeyma Kezban Ç. (23) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 acil yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:36 Kaynak: İHA
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