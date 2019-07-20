Son Dakika Haberleri: Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 1 yaralı
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Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 1 yaralı

1 saat önce

Bahçelievler'de, kırmızı ışıkta geçen otomobil seyir halindeki başka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı, kazada bir kişi yaralandı.

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 1 yaralı, System.String[]
Bahçelievler'de, kırmızı ışıkta geçen otomobil seyir halindeki başka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı, kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.20 sularında Bahçelievler Mehmet Akif Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güngören'de kırmızı ışıkta geçen M.S., idaresindeki 41 AAR 486 plakalı aracıyla kırmızı ışıkta geçti. Daha sonra Eski Londra Asfaltı Mehmet Akif Kavşağı'nda karşı şeritten gelen Y.U, idaresindeki 34 VY 5822 plakalı araçla çarpıştı. Kazada sürücüler yara almadan kurtulurken, M.S.'nin idaresindeki otomobilde yer alan Şermin T., isimli kadın yaralandı.

Kazanın ihbar verilmesi üzerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı kadını Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL
Bahçelievler, Güngören, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:00 Kaynak: İHA
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