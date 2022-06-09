Kaza, Çorlu- Çerkezköy yolu üzeri Yulaflı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Çerkezköy istikametine seyreden Sinan K. idaresindeki ticari taksi iddiaya göre, kırmızı ışıkta durmadı. Bu sırada yol ayrımından Çorlu istikametine dönüş alan Vahap D. idaresindeki otomobil ile ticari taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ticari taksi bariyerlere çarparken, sürücüsü Sinan K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan taksi Sinan K. tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 1 yaralı - Son Dakika

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