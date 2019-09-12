Son Dakika Haberleri: Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 3 yaralı

30 dakika önce

Kandıra yolu üzerinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobile bir başka otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 3 yaralı, System.String[]

Kandıra yolu üzerinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobile bir başka otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza gece saatlerinde İzmit-Kandıra yolu üzeri Solaklar sapağı mevkiinde meydana gelendi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün adı belirlenemeyen 54 SL 885 plakalı otomobil, Solaklar mevkiinde kırmızı ışıkta yola çıkınca Yusuf T. İdaresindeki 34 DL 9192 otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslara alınan yaralılar Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kandıra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kar maskeli 2 kişi, 73 yaşındaki kadının ellerini ve ağzını bağlayıp parasını çaldı
İki yaşındaki bebek annesinin ölümüne neden oldu Tefecilikten alınan şüpheliler "Allah'ın dediği olur" diyerek adliyeye girdiler Öğretmen okulun açılış gününe alkollü geldi, açığa alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 22:49:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]