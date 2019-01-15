Kırmızı Işık İhlali Öldürdü
2 saat önce
Gaziantep'te kırmızı ışık ihlali yapan bir araç, karşı yönden gelen motosiklete çarptı.
Gaziantep
'te kırmızı ışık ihlali yapan bir araç, karşı yönden gelen motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Aracı 45 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, 1 Aralık
2018 tarihinde Şehitkamil
ilçesi Aydınlar
Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen bir araç karşı yönden gelen motosiklete çarptı. Kazada 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mehmet Aracı yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aracı, tedavi gördüğü hastanede 45 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Cenaze, otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazenin, öğle namazını müteakip asri mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:44 Kaynak: İHA
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