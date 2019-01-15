Son Dakika Haberleri: Kırmızı Işık İhlali Öldürdü

Kırmızı Işık İhlali Öldürdü

2 saat önce

Gaziantep'te kırmızı ışık ihlali yapan bir araç, karşı yönden gelen motosiklete çarptı.

Kırmızı Işık İhlali Öldürdü, System.String[]
Gaziantep'te kırmızı ışık ihlali yapan bir araç, karşı yönden gelen motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Aracı 45 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 1 Aralık 2018 tarihinde Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen bir araç karşı yönden gelen motosiklete çarptı. Kazada 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mehmet Aracı yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aracı, tedavi gördüğü hastanede 45 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Cenaze, otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazenin, öğle namazını müteakip asri mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:44 Kaynak: İHA

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