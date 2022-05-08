Kırmızı ışık ihlali yapan alkollü sürücü minibüsle çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırmızı ışık ihlali yapan alkollü sürücü minibüsle çarpıştı: 3 yaralı

08.05.2022 04:44

Kırmızı ışık ihlali yapan alkollü sürücü minibüsle çarpıştı: 3 yaralı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen alkollü sürücünün kullandığı otomobilin, panelvan minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kırmızı ışık ihlali yapan alkollü sürücü minibüsle çarpıştı: 3 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen alkollü sürücünün kullandığı otomobilin, panelvan minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri eski şifa ışıklar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, çarşı istikametine seyreden E.B. idaresindeki otomobil, kırmızı ışıkta geçerek, karşı yönden gelen ve Kazımiye Mahallesi'ne sapan T.A. idaresindeki panelvan minibüsle çarpıştı.

Kaza sonrası araçlarda bulunan 3 yolcu yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımı sonrası yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ön kısmı büyük hasar gören otomobilin sürücüsü E.B.'nin alkollü olduğu ortaya çıktı. E.B.'nin ehliyetine 6 ay el konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırmızı ışık ihlali yapan alkollü sürücü minibüsle çarpıştı: 3 yaralı
Kırmızı ışık ihlali yapan alkollü sürücü minibüsle çarpıştı: 3 yaralı
Kırmızı ışık ihlali yapan alkollü sürücü minibüsle çarpıştı: 3 yaralı
Kırmızı ışık ihlali yapan alkollü sürücü minibüsle çarpıştı: 3 yaralı

YORUMLAR
500
Tekirdağ-Muratlı karayolunda yaşanan trafik kazasında 2'si ağır, 3 kişi yaralandı Tekirdağ-Muratlı karayolunda yaşanan trafik kazasında 2'si ağır, 3 kişi yaralandı Alkollü sürücü takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı Alkollü sürücü takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Tekirdağ, Çorlu, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı ışık ihlali yapan alkollü sürücü minibüsle çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
01:09 Taraftarın engellendiğini görünce çok sinirlendi! Ali Koç hışımla arabasından inerek olaya müdahale etti
00:54 CHP lideri Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na gelen tepkiler üzerine sessizliğini bozdu: Bırakın çeteler kaygılansınlar, uykuları kaçsın
00:07 Liverpool'a şampiyonluk yolunda ağır yara aldı! Kırmızılar, sahasında Tottenham'la berabere kaldı
23:49 23 gündür haber alınamıyordu! 71 yaşındaki vatandaş ölü bulundu
23:48 Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen turist gözaltına alındı
23:47 Siyaset gündeminin yoğunluğuna aldırmadı! Büyük Türkiye Partisi lideri ofisinde bilgisayar oyunu oynarken fotoğrafını paylaştı
23:44 Portekiz Ligi'nde şampiyon Porto! 30. kez mutlu sona ulaştı
23:16 Manchester United rezil oldu! Ronaldo ve arkadaşları Şampiyonlar Lige gitme şanslarını yitirdi
22:57 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 2023 seçimlerinde ikinci tura kalırsa Kılıçdaroğlu'na destek verecek
22:45 Domenec Torrent'in basın toplantısında konuştu! İşte Galatasaray taraftarını şaşırtan açıklamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 04:59:32. #1.12#
SON DAKİKA: Kırmızı ışık ihlali yapan alkollü sürücü minibüsle çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement