Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan kamyon, kamyona çarptı.
Ekrem Özer idaresindeki 03 HH 488 plakalı kamyon, Emirdağ- Çay kara yolu Çobanlar kavşağında kırmızı ışık ihlali yapması sonucu Uğur Dertli yönetimindeki 03 KP 148 plakalı kamyona çarptı.
Kazada, ağır yaralanan Ekrem Özer ve yanındaki Mehmet Özer Bolvadin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kırmızı ışık ihlali yapan kamyonun kamyona çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika