Kırmızı ışık ihlali yapan minibüs yayaya çarptı - Son Dakika
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Kırmızı ışık ihlali yapan minibüs yayaya çarptı

20.05.2022 10:24
Kırmızı ışık ihlali yapan minibüs yayaya çarptı

Konya'da kırmızı ışık ihlali yapan minibüsün çarptığı yaya yaralandı.

Konya'da kırmızı ışık ihlali yapan minibüsün çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Vatan Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. idaresindeki 42 M 8176 plakalı minibüs kırmızı ışık ihlali yaparak kavşakta karşıdan karşıya geçmeye çalışan İbrahim Uğur A'ya çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan İbrahim Uğur A, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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Kaynak: İHA

İbrahim Uğur, Minibüs, Konya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı ışık ihlali yapan minibüs yayaya çarptı - Son Dakika


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