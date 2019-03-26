Son Dakika Haberleri: Kırmızı Işık İhlali Yapan Motosiklet Otomobile Çarptı: 2 Yaralı

Kırmızı Işık İhlali Yapan Motosiklet Otomobile Çarptı: 2 Yaralı

13 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen motosiklet otomobile çarptı.

Kırmızı Işık İhlali Yapan Motosiklet Otomobile Çarptı: 2 Yaralı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen motosiklet otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Manavgat Çevreyolu Sorgun-Otogar Köprülü kavşağı altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sorgun Bulvarında Otogar istikametine gitmekte olan Mehmet S.'nin kullandığı 43 LU 128 plakalı otomobil, Otogar istikametinden gelip Antalya istikametine dönmekte olan Serhat A.'nın kullandığı 07 LG 411 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın ardından yola savrulan ve başlarında kask olmayan motosikletin sürücüsü Mehmet S. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Ali P. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:54 Kaynak: İHA

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